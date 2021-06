Incendio al quinto piano di un palazzo tra Laurentino e Fonte Ostiense oggi: in via Salvatore Quasimodo. Alle ore 13 circa del 3 giugno, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due Squadre operative in zona Laurentino.

Incendio al quinto piano di un palazzo a Roma

Nello specifico, le squadre inviate sono l’11/A Eur e la 7/A Ostiense. un’autobotte (AB/7). I vigili hanno portato sul posto un’autoscala e il carro teli. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona, assicurandola poi alle cure del 118.

L’abitazione sottostante è stata interdetta parzialmente. Sul posto il Funzionario di turno e il capoturno Provinciale. Ancora non ci risultano note le cause dell’incendio. Potrebbero seguire aggiornamenti