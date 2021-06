A Ferentino, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “somministrazione di bevande alcoliche a minori” ed “omissione di soccorso” una 39enne ed un 51enne, gestori di un bar del luogo.

L’intervento dei Carabinieri

Gli operanti a seguito di accertamenti connessi ad un malore fisico dovuto ad ubriachezza alcolica da parte di una minore del luogo, hanno appurato che i prevenuti avevano somministrato alla minore delle bevande alcoliche che le avevano causato un malore.

Impauriti per le eventuali ripercussioni sull’attività del locale, non le hanno prestato soccorso agevolando il suo allontanamento dal locale. Nel medesimo contesto a carico degli stessi è stata avanzata la proposta per la sospensione temporanea dell’attività.

