La responsabilità dell’errore sulla targa dedicata al presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi è dell’amministrazione comunale e non del singolo dipendente.

La nota del Codacons

Lo afferma il Codacons, commentando i risultati dell’indagine interna al Campidoglio secondo cui il responsabile materiale dell’errore sulla targa toponomastica sarebbe un dipendente capitolino dell’Ufficio gestione appalti di installazione e manutenzione targhe toponomastiche.

“E’ semplicemente assurdo scaricare la colpa su un solo lavoratore per salvare la faccia dell’amministrazione Raggi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Comune è infatti responsabile dell’operato dei propri dipendenti, e deve svolgere un controllo e una supervisione del loro lavoro, specie quando si tratta di eventi che vedono coinvolte diverse istituzioni, come quello odierno”.

“Controllo che, in questo caso, evidentemente non c’è stato, motivo per cui in caso di provvedimenti verso il lavoratore lo stesso Comune di Roma deve essere sanzionato per concorso nell’errore commesso e per omissione di controlli” – conclude Rienzi