Covid Lazio, Roma, province. Bollettino oggi, 3 giugno 2021

CORONAVIRUS: D’AMATO, “OGGI SU OLTRE 7MILA TAMPONI NEL LAZIO (-2.975) E OLTRE 3MILA ANTIGENICI PER UN TOTALE DI OLTRE 10MILA TEST, SI REGISTRANO 196 NUOVI CASI POSITIVI (-15), I DECESSI SONO 6 (+2), I RICOVERATI SONO 843 (+5). I GUARITI 1.086, LE TERAPIE INTENSIVE SONO 134 (-9). IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ AL 2,7%, MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE SCENDE AL 1,8% I CASI A ROMA CITTA’ SONO A QUOTA 123.

**** DALLE ORE 15 DI OGGI SONO RIAPERTE LE PRENOTAZIONI PER I GIORNI SABATO 5 E DOMENICA 6 GIUGNO DELL’OPEN WEEK ASTRAZENECA OVER 18. AGGIUNTE OLTRE 11MILA DOSI DI CUI 8MILA GIÀ PRENOTATI NELLA PRIMA ORA, SI PROFILA NUOVO SOLD OUT. TICKET VIRTUALE SU APP UFIRST;

**** PROSSIME DATE DI APERTURA DELLE PRENOTAZIONI DOPO OPEN WEEK:

DA DOMENICA 6 GIUGNO ALLE 24:00 FASCIA D’ETÀ 39-35 (NATI 1982-1986)

DA MARTEDÌ 8 GIUGNO ALLE 24:00 FASCIA D’ETÀ 34-30 (NATI 1987-1991)

DA GIOVEDÌ 10 GIUGNO ALLE 24:00 FASCIA D’ETÀ 29-25 (NATI 1992-1996)

DOMENICA 13 GIUGNO ALLE 24:00 FASCIA D’ETÀ 24-17 (NATI 1997-2004)

PRENOTAZIONI SU: HTTPS://PRENOTAVACCINO-COVID.REGIONE.LAZIO.IT/WELCOME. TUTTE LE INFORMAZIONI SU: HTTPS://WWW.SALUTELAZIO.IT/VACCINAZIONE-COVID-19-FASCE-ETA.

**** DAL 15 GIUGNO LA FASCIA D’ETÀ 12-16 ANNI (NATI 2009-2005) DEVE RIVOLGERSI PER LA PRENOTAZIONE AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE DA CUI E’ ASSISTITO;

**** OGGI NEL LAZIO SUPERATE LE 3,5 MLN DI SOMMINISTRAZIONI E UN ADULTO SU DUE HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO;

**** FARMACIE RIAPERTE LE PRENOTAZIONI FINO AL 30 GIUGNO DEL MONODOSE JOHNSON&JOHNSON;

**** VACCINI MATURANDI: OGGI GIORNATA FINALE, GRANDE ADESIONE E SUCCESSO ORGANIZZATIVO;

**** INCIDENZA E RT DA ZONA BIANCA;

***ASL ROMA 1: SONO 47 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRA 0 DECESSO;

***ASL ROMA 2: SONO 56 CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTA 1 DECESSO;

***ASL ROMA 3: SONO 23 CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO; SI REGISTRANO 0 DECESSI;

***ASL ROMA 4: SONO 2 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO; SI REGISTRANO 1 DECESSI;

***ASL ROMA 5: SONO 22 NUOVI CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRA 3 DECESSO;

***ASL ROMA 6: SONO 20 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO 0 DECESSI.

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 26 CASI E SI REGISTRA 1 DECESSO NELLE ULTIME 24H:

NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRA 1 NUOVI CASO E SI TRATTA DI CASO ISOLATO A DOMICILIO CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO O CON LINK FAMILIARE. SI REGISTRA 1 DECESSO;

NELLA ASL DI LATINA SONO 15 I NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO 0 DECESSI;

NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO 4 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO 0 DECESSI”;

NELLA ASL DI VITERBO SI REGISTRANO 6 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO 0 DECESSI.

***Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Dalle ore 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per i giorni sabato 5 e domenica 6 giugno dell’open week astrazeneca over 18. Aggiunte oltre 11mila dosi di cui 8mila già prenotati nella prima ora, si profila nuovo sold out. Ticket virtuale su app ufirst; prossime date di apertura delle prenotazioni dopo open week:

Da domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986)

Da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991)

Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996)

Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004)

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui e’ assistito; oggi nel Lazio superate le 3,5 mln di somministrazioni e un adulto su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino; farmacie riaperte le prenotazioni fino al 30 giugno del monodose johnson&johnson; vaccini maturandi: oggi giornata finale, grande adesione e successo organizzativo; incidenza e rt da zona bianca;

Asl Roma 1: sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: sono 56 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 3: sono 23 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; Asl Roma 6: sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 26 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatto di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.