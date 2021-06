Gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, sono intervenuti in via di Tor di Quinto all’altezza di via Riano, hanno tratto in arresto M.F., 43enne romeno, per furto aggravato.

Ecco tutti i dettagli

I poliziotti mentre stavano percorrendo il viale hanno notato un uomo seduto a terra con le gambe all’interno di un tombino intento a tagliare un grosso cavo elettrico. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha interrotto la sua azione e ha cercato di nascondere gli attrezzi con cui stava tagliando il cavo.

L’uomo è stato bloccato e controllato; i poliziotti hanno rinvenuto un seghetto di ferro di 30 cm. E, all’interno della tasca posteriore del pantalone, un altro attrezzo metallico, nonché due grossi cavi elettrici di rame lunghi 3 metri e del diametro di 6 cm del peso complessivo di circa 30 Kg. appena sottratti dal tombino della società ACEA dal valore di circa 200 euro.

Il romeno, accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito è stato accompagnato presso le celle di sicurezza della Questura in attesa di essere accompagnato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Roma.