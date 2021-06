Dal portale di Trenitalia, si apprende che dalle ore 6:05 di questa mattina, primo giugno 2021, il traffico ferroviario della linea Roma-Napoli via Formia è sospeso in prossimità di Priverno Fossanova (Latina), per gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona.

Priverno Fossanova, investita una persona sui binari

“È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Cassino per i treni a lunga percorrenza con rallentamenti fino a 120 minuti.

Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Monte San Biagio e Latina.

Seguiranno aggiornamenti”, informa Trenitalia.

Foto di repertorio