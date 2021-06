Da oggi, 1° giugno, riaprono bar e ristoranti anche al chiuso

Da oggi, primo giugno 2021, i bar e i ristoranti potranno accogliere i propri clienti anche al chiuso, sia a pranzo sia a cena, con servizio al banco e al tavolo.

Riaprono i bar e i ristoranti al chiuso

Mentre si attende che anche la Regione Lazio passi in zona bianca, e stando agli ultimi dati sulla situazione Coronavirus la data è quella del 14 giugno, oggi bar e ristoranti potranno tornare a servire i propri clienti anche al chiuso, sia a pranzo sia a cena.

Rimane il coprifuoco, che parte dalle ore 23:00 fino al 7 giugno, per poi essere prolungato di un’ora; dal 21 giugno, dovrebbe essere completamente abolito. Rimangono l’obbligo di mantenere il distanziamento, di interpersonale, di indossare la mascherina ogni volta che ci si alza e di rispettare il divieto di assembramento, anche se, come riportato dall’Ansa, non ci sarà più il limite di massimo 4 persone al tavolo.

Foto di repertorio