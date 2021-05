Coinvolti al momento solo i supermercati Deco’, Do.De.Ca e Il Gigante che hanno comunicato su internet il richiamo volontario di alcuni lotti di soluzioni per lenti a contatto tra lavaggi oculari e lubrificanti oftalmici.

Bausch + Lomb è stata informata da uno dei suoi fornitori di Milano, che sterilizza alcuni componenti (bottiglie e tappi) delle soluzioni per lenti a contatto, lavaggi oculari e lubrificanti per gli occhi, così come i marchi dei distributori associati prima della produzione nello stabilimento di Milano, di un problema di conformità con il suo processo di sterilizzazione.

Bausch + Lomb è una delle tante aziende impattate da questa situazione. Poiché l’azienda non è in grado di confermare la conformità del fornitore ai requisiti di qualità del processo di sterilizzazione per alcuni dei componenti di questi prodotti, sta effettuando volontariamente il richiamo di alcuni lotti delle seguenti soluzioni per lenti a contatto, lavaggi oculari e lubrificanti oftalmici che sono: soluzioni per lenti a contatto Biotrue, soluzioni per lenti a contatto e ReNu MultiPlus Sensitive eyes e Renu MultiPlus, soluzioni per lenti a contatto Boston Detergente, Boston Conservante e Boston Simplus Multi Action Solution, soluzione per lenti a contatto Sensitive Eyes, soluzione per lenti a contatto EasySept, soluzione per lavaggio oculare Ophtaxia, soluzione lubrificante per occhi Sensitive Eyes e altri marchi privati associati, Flexigel plus detergente30 ml, EasySept soluzione per lenti a contatto, Pemag 2 plus Soluzione Unica 500 ml,Soluzione Salina 500 ml, HGP2 conservante 120 ml, Éllite Soluzione Conservante Formula Comfort 120 ml + Élite Soluzione Detergente 30 ml, HGPl detergente Formula comfort 60 ml che sono stati prodotti a Milano. Data di fabbricazione – Maggio 2018 – Febbraio 202. Date di scadenza – Maggio 2021 – Febbraio 2024. Clicca qui per un esempio delle etichette del flacone e dell’astuccio https://www.dodeca.it/wp-content/uploads/2021/05/Richiamo-Prodotti-Baush-Lomb-Locandina-e-lotti.pdf , che contengono il numero di lotto e la scadenza per identificare facilmente il prodotto. Il numero di lotto è composto da due lettere e quattro numeri (AA ####) e la scadenza è l’anno a quattro cifre, trattino, mese a due cifre (YYYY-MM).

L’azienda fa sapere tramite la nota apparsa su internet, che la salute e la sicurezza di tutti coloro che utilizzano i loro prodotti è la loro massima priorità. “Anche se il rischio di infezione con l’uso di questi prodotti è basso, abbiamo scelto di richiamare volontariamente alcuni lotti di questi prodotti perché non possiamo confermare la conformità del fornitore ai requisiti di qualità del processo che riguarda alcuni dei componenti di questi prodotti. Ad oggi non sono stati segnalati eventi avversi gravi in associazione a questo problema. Nessun altro prodotto o lotto Bausch + Lomb è interessato da questa azione.” conclude il comunicato.

Le Autorità Competenti sono state informate di questa attività. Inoltre, i dettagli relativi a questo richiamo sono inclusi in questo documento, pertanto non verranno distribuite ulteriori informazioni. Per domande relative a questo avviso, chiamare Sedgwick al numero gratuito 0800-848038. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, consiglia di seguire le raccomandazioni del produttore-