Si sono conclusi i mondiali di Ginnastica Aerobica di Baku (Azerbaijan). Medaglia di bronzo per un ragazzo di Colleferro: si tratta di Emanule Caponera.

Specialità di gruppo ginnastica Aerobica: medaglia di Bronzo per Emanuele Caponera, Michela Castoldi, Davide Donati, Paolo Conti e Sara Natella

Una medaglia di bronzo molto importante per l’Italia della ginnastica Aerobica, ma anche per la città di Colleferro. Difatti, lo scorso 29 maggio 2021, a Baku sono andati in scena le finali dei mondiali di questa magnifica disciplina.

La Nazionale italiana ha dato grande soddisfazioni con la coppia mista composta da Michela Castoldi e Davide Donati, ma anche dal gruppo Michela Castoldi, Davide Donati, Paolo Conti, Sara Natella e Emanuele Caponera. Proprio quest’ultimo (Emanuele Caponera) è un giovane cittadino di Colleferro.

Il gruppo è riuscito ad aggiudicarsi ben 22.100 punti e prendersi una meritata medaglia di bronzo. Complimenti!