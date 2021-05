Portuense. Femminicidio in strada: morta una 40enne…

Un terribile femminicidio quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio 2021, in via Leonardo Greppi, in zona Portuense. La donna, una 40enne, è stata uccisa dal marito, che l’ha accoltellata in strada.

Femminicidio in zona Portuense

Una donna di 40 anni è morta dopo essere stata accoltellata dal marito in strada, al termine di un’accesa discussione. L’uomo ha colpito la moglie con numerosi fendenti.

Numerosi testimoni hanno chiamato il numero d’emergenza: la donna è stata prontamente soccorsa e trasportata al San Camillo, ma non c’è stato nulla da fare per la 40enne.

L’uomo è stato arrestato e l’arma subito rinvenuta, sulla quale sta indagando la Polizia scientifica.

Foto di repertorio