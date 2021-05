I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una 15enne nomade che, unitamente ad un complice, 11enne non imputabile, stava tentando di forzare la porta di un condominio in via Pietro Cossa.

GIOVANISSIMI LADRI SORPRESI A FORZARE LA PORTA DI UN CONDOMINIO CON NUMEROSI ARNESI DA SCASSO

Ieri pomeriggio, i due giovanissimi complici stavano armeggiando vicino alla porta dello stabile con diversi arnesi da scasso, nel tentativo di aprirlo ma sono stati notati dai Carabinieri che transitavano in quel momento.

CARABINIERI ARRESTANO 15ENNE E IDENTIFICANO IL COMPLICE 11ENNE, NON IMPUTABILE

I Carabinieri li hanno fermati e identificati, recuperando e sequestrando un cacciavite, una chiave inglese, un paio di forbici e una lastra ovale in plastica che avevano al seguito.

La 15enne è stata arrestata per tentato furto in abitazione e accompagnata presso il Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli mentre l’11enne è stato affidato ad un centro di pronto intervento minori.