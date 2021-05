Alle ore 10.50 circa la squadra dei vigili del fuoco 11A dell’Eur è intervenuta, su segnalazione di una passante, per mettere in salvo cinque pulcini di anatre rimaste imprigionati all’interno di un tombino situato in Via Birmania, 3.

Una volta recuperati sono stati consegnati alla stessa persona rimasta sul posto dopo la segnalazione. I teneri animaletti adesso stanno bene.