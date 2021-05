Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aquino traevano in arresto per “evasione” un 46enne del posto, già censito per reati contro la persona.

I fatti

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari a seguito del suo arresto avvenuto due giorni fa per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, al momento del controllo non veniva trovato presso il suo domicilio, da dove si era allontanato arbitrariamente, venendo rintracciato sulla pubblica via a bordo della sua autovettura.

Dopo le formalità, l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G..