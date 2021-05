Alle ore 18e50 il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra del Tuscolano 2 (12/A) in via G. Alessi, incrocio con via G. Serbelloni, per risolvere e gestire l’emergenza creatasi in seguito a un brutto incidente stradale. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 maggio, a Torpignattara.

Incidente a Torpignattara oggi: tre feriti

L’urto è avvenuto tra due vetture per motivi ancora da appurare. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due di queste (madre e figlio) sono state trasportate dal personale del 118 all’ospedale più vicino. Ancora un episodio di cronaca avvenuto a Torpignattara, dopo la voragine apertasi qualche giorno fa.

In corso gli accertamenti per capire le cause dell’accaduto. Sul posto anche polizia locale Roma Capitale.