CADE LA GIUNTA D’ACUTI, SI DIMETTONO 9 CONSIGLIERI COMUNALI

Con un anno di anticipo termina oggi l’esperienza amministrativa della giunta D’Acuti. Non tra i banchi dell’aula, come la consuetudine avrebbe voluto, ma con le dimissioni in uno studio notarile rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri comunali. “Ringrazio tutta la Cittadinanza per la fiducia che mi ha accordato in questi anni. Ci rivedremo alla prossima tornata elettorale. Mi riservo nei prossimi giorni di scrivere una lettera aperta a tutti i Monticiani per spiegare quanto successo ed illustrare il mio punto di vista”, dichiara Fabio D’Acuti.

Monte Compatri, caduta D’Acuti: Bruognolo (Lega): vicinanza al Sindaco

“Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Monte Compatri Fabio D’Acuti che stamattina è stato sfiduciato da alcuni consiglieri di maggioranza. Fabio è stato un bravo sindaco. Ha servito la Sua Comunità con energia e competenza. Lo ha fatto con impegno e determinazione, anche in una fase difficile come questa, caratterizzata dall’emergenza pandemica ancora in corso. Incontrerò nelle prossime ore lui e i consiglieri di centrodestra per capire le ragioni che hanno portato alla sfiducia”.

Così, in una nota, Tony Bruognolo, coordinatore Lega Provincia Roma Sud.