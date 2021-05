Tempo piuttosto soleggiato e temperature in rialzo nella zona della provincia di Roma e Frosinone. Il week-end è alle porte, scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 28, 29 e 30 maggio 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 28-29-30 maggio 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3506m.

Sabato: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3531m.

Domenica: tempo in netto peggioramento. Prevista pioggia fino ad un massimo di quasi 15mm. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2880m.

Previsioni meteo 28-29-30 maggio 2021 in provincia di Roma

Venerdì: previsto sole tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3487m.

Sabato: previsto sole tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3489m.

Domenica: come in Ciociaria anche a Roma il tempo peggiorerà. Prevista pioggia fino ad un massimo di 4mm. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2821m.