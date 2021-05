Proseguono i servizi di prevenzione e repressione ad ogni forma di illegalità e degrado urbano, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino.

Il controllo

Nel corso di tali servizi, i militari della Sezione Radiomobile procedevano al controllo di tre donne straniere che stazionavano in abiti succinti in orario diurno nei pressi della Strada Consorziale FIAT, in atteggiamento che destava immediato sospetto agli operanti.

Nell’occorso una di loro, identificata in una 32enne di nazionalità rumena, risultava essere inadempiente alle prescrizioni del Foglio di Via Obbligatorio che gli vietava il soggiorno nel comune di Cassino per un periodo di anni 3 e per tale violazione veniva deferita in stato di libertà alla locale A.G..