In arrivo una nuova campagna di recruiting per TIM. Telecom è infatti pronta ad assumere ben 750 nuove risorse entro il 2022. Ecco tutte le novità e come candidarsi.

TIM assume 750 risorse: tutti i dettagli

TIM ha appena siglato un accordo con Unindustria e alcune organizzazioni sindacali che porterà all’assunzione di ben 750 nuove risorse. Si tratta di una maxi campagna di recruiting che ha lo scopo di supportare la società nel processo di trasformazione industriale che sta portando avanti. Non a caso, il nuovo piano di assunzioni sarà affiancato anche da una serie di investimenti per formare e riqualificare il personale già presente in azienda. In base a quanto previsto dal contratto di espansione, il gruppo potrà assumere 650 risorse a tempo indeterminato fra il 2021 e il 2022. Altri 100 posti di lavoro riguarderanno invece operatori caring da inserire presso le società del Gruppo Telecontact center e da impiegare nei servizi dedicati al calcio.

Ulteriori dettagli sulle nuove offerte di lavoro non sono ancora disponibili. Tuttavia, è facile immaginare che la campagna di recruiting sarà rivolta principalmente ai giovani, anche se non è da escludere l’apertura di posizioni per figure senior e professionisti esperti. In attesa di conoscere meglio le offerte in Telecom, è possibile consultare tutti gli annunci di lavoro in Italia a questa pagina. TIM SpA è un’azienda italiana di telecomunicazioni che offre servizi di telefonia fissa, mobile, telefonia pubblica, IP, Internet e televisione via cavo in Italia e all’estero. Nota fino al 2016 con il nome di Telecom Italia SpA, a partire da quell’anno ha assunto la denominazione attuale. Oggi il Gruppo è quotato in Borsa Italiana e al NYSE. Attualmente l’azienda impiega oltre 52.300 dipendenti.

Come candidarsi

La campagna di recruiting non è ancora cominciata. Tuttavia, una volta pubblicate, tutte le offerte di lavoro saranno disponibili e consultabili direttamente sul sito ufficiale di Telecom, nella sezione dedicata alle “Carriere”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online. A riportare la notizia è il portale Circuito Lavoro.