Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus ad Anagni. Stando agli ultimi dati trasmessi oggi, 27 maggio 2021, i casi in città attualmente sono 18.

Ecco le dichiarazioni del primo cittadino Natalia.

Covid. 18 i casi ad Anagni

Questa la dichiarazione del Sindaco Daniele Natalia: “Questi sono i dati dell’epidemia Covid aggiornati ad oggi per quanto riguarda Anagni.

Come si può vedere sono numeri incoraggianti, che ci fanno ben sperare sul fatto che il peggio sia ormai passato. Se ripenso a qualche mese fa, quando l’intera Provincia di Frosinone tornò in zona rossa, mi rendo conto del fatto che abbiamo fatto, tutti insieme, passi da gigante. La città ha reagito bene alle restrizioni, la campagna vaccinale ad Anagni sta avendo numeri importanti ed abbiamo ben due hub attivi, uno all’Ospedale e l’altro al Palazzetto dello sport.

Come Amministrazione abbiamo già attuato ed attueremo provvedimenti in favore della ripresa economica ed a sostegno del commercio perché i danni del Covid sono visibili anche sul tessuto sociale e produttivo anagnino e non solo sotto il profilo sanitario.

Sperando che quella che ci prepariamo ad affrontare sia l’estate della ripartenza, invito tutti a mantenere comunque un comportamento prudente e rispettoso così da poter allontanare lo spettro Covid”.