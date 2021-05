Le opposizioni consiliari del Comune di Artena, “Artena Cambia” e “Artena Insieme”, sono tornate a scrivere al Prefetto. «Abbiamo scritto di nuovo al Prefetto chiedendo un incontro perché l’immobilismo in cui è sprofondata Artena non può durare per sempre – ha dichiarato la capogruppo di “Artena Cambia”, Silvia Carocci – L’ amministrazione è azzoppata con esponenti di maggioranza che sono fuoriusciti, la città è guidata da un vicesindaco che è un assessore esterno e che per questo motivo non ha pieni poteri oltre al fatto che nessuno lo ha eletto Sindaco».

Le opposizioni di Artena hanno scritto nuovamente al Prefetto

«C’è un problema serio di credibilità e si vede dal fatto che non si riesce a trovare neanche un ragioniere che firmi il nostro bilancio. L’avviso pubblico indetto per assumerne uno è andato a vuoto – ha proseguito la Consigliera comunale – Intanto, i problemi di Artena sono irrisolti: il bando per l’affidamento della farmacia comunale è scaduto, l’isola ecologica è ferma, il controllo del territorio e della viabilità sono ormai impossibili visto lo smantellamento dell’ufficio di Polizia locale, lavori pubblici annunciati mille volte che non partono».

«È giusto che il Prefetto sia informato di tutto e intervenga perché in questo momento Artena è in balia di nove consiglieri di maggioranza che continuano ad ignorare una situazione di una gravità tale che non giova a nessuno se non a chi ha incarichi politici da conservare» ha concluso.