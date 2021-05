Latina, via Appia: lavori programmati nella galleria “Tempio di Giove”

Anas ricorda che all’interno della galleria Tempio di Giove, situata in provincia di Latina sulla SS7 “Appia” il transito è regolato in doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione sud per permettere i lavori di manutenzione programmata in direzione nord.

Il traffico è regolato in doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione opposta

Gli interventi, per un importo di 75 milioni di euro, verranno eseguiti sia in direzione sud che in direzione nord e riguarderanno il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo lungo la calotta e i piedritti; l’impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque di percolamento; interventi di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma; la messa in opera degli impianti di illuminazione, emergenza, antincendio e videosorveglianza.

La durata prevista per l’ultimazione dei lavori della galleria in direzione nord è di circa 2 anni e successivamente si proseguirà con gli interventi di manutenzione nella canna sud con le stesse modalità. Nel periodo dei lavori sarà sempre garantito, in piena sicurezza, il transito in galleria, evitando pertanto la chiusura totale di quello che costituisce un punto nevralgico per tutta la provincia di Latina.

A seguito di tavoli tecnici con gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, Anas ha previsto una apertura temporanea dell’intera galleria, in entrambi i sensi di marcia da venerdì 2 luglio a lunedì 23 agosto, rendendo sempre fruibile almeno una corsia della galleria in direzione nord, dove sono previsti i lavori di manutenzione.

In questa fase, al fine di rispettare il cronoprogramma degli interventi, le lavorazioni proseguiranno all’esterno della sede stradale senza determinare impatti sostanziali sulla viabilità.

Inoltre, durante i mesi di luglio e agosto, saranno presenti presidi h24 del personale Anas sia per monitorare il traffico in prossimità della galleria, sia per fornire assistenza alla Polizia Locale del Comune di Terracina, anche grazie all’installazione di telecamere in prossimità delle deviazioni.