Roma, zona La Rustica, via Achille Vertunni. Riconosciuto da una vistosa cicatrice sull’arcata sopraccigliare sinistra, 30enne romano arrestato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare 3 anni e 22 giorni di reclusione per rapina e furto.

L’operazione

Lo hanno riconosciuto da una vistosa cicatrice sull’arcata sopraccigliare sinistra gli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso in servizio, in abiti civili per la prevenzione e repressione dei reati, a piazza dei Mirti. H.B., ricercato, doveva scontare 3 anni e 22 giorni di reclusione per i reati di furto e rapina in relazione ad un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Impossibilitati a fermarlo nell’immediatezza del fatto a causa dell’intenso traffico l’uomo, in compagnia di due donne e di un bambino in passeggino, è dapprima salito su un autobus e poi, in via della Serenissima, ha preso un treno diretto a Lunghezza.

I poliziotti hanno così organizzato dei servizi di appostamento in diverse stazioni, in particolare in quelle di via di Salone e della Rustica. L’uomo è stato rintracciato dagli investigatori nei pressi di quest’ultima in via Achille Vertunni davanti all’Ufficio Postale.

Bloccato H.B., 30enne romano, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.