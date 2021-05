Di seguito, il comunicato di Equi Diritti sulla manifestazione che si è svolta ieri a Roma, in Piazza Montecitorio.

Il comunicato di Equi Diritti

Al grido di “fermate le ruspe” si è svolta ieri a Roma, in Piazza Montecitorio, la manifestazione dei comitati, di diverse regioni italiane, impegnati contro gli abbattimenti delle case di necessità.

Il Comitato EQUI DIRITTI ha portato all’attenzione della politica nazionale le ragioni delle centinaia di famiglie dell’area dei Castelli Romani e del Lazio che vivono l’incubo di veder demolita la propria abitazione. In piena pandemia, con migliaia di famiglie che versano in condizioni economiche gravissime, la Politica deve e può intervenire per risolvere tale situazione.

Il Presidente Cristina Milani insieme ai delegati dei comitati “Ass. Popolare Casa Mia” e “Gli Incasinati”, aderenti alla manifestazione, sono stati ricevuti da alcuni parlamentari di vari schieramenti politici a cui sono state rappresentate le ragioni della protesta e la necessità di un immediato intervento istituzionale.

Dopo le mille parole spese durante le varie campagne elettorali, è giunto il momento di azioni concrete e risolutive.

Per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, si ringraziano gli Onorevoli: M. Spena, R. Polverini, A. Caso, C. Sarro (FI), G. Cantalamessa (Lega), V. Baldino e T. Manzo (M5S). Grazie soprattutto alle oltre 700 persone che hanno partecipato.

Equi Diritti c’è!!!

