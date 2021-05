Roma, Balduina. Donna uccisa in casa con diversi colpi alla testa. Fermato il marito

In zona Balduina, questa notte, 25 maggio 2021, una donna di 63 anni è stata ritrovata morta in casa, uccisa con dei colpi alla testa, inferti probabilmente con dei suppellettili.

Balduina, uccisa una 63enne

Come riportato da Il Messaggero, una donna di 63 anni è stata ritrovata morta all’interno del suo appartamento, in via Emilio Draconzio.

Le dinamiche dell’omicidio non sono ancora state chiarite: molto probabilmente, la 63enne è stata uccisa con vari colpi alla testa, inferti molto probabilmente con dei suppellettili. Al momento, i sospetti ricadono sul marito 61enne.

Sul posto, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio