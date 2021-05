Agenzia: RAI (Agenzia privata)

Data di pubblicazione: 20/05/2021

Data di scadenza: 08/06/2021

Con età massima 30 anni non compiuti, cittadini UE, diploma di scuola media inferiore e patente C o C1. Contratto in apprendistato professionalizzante di 30 mesi. Sedi di lavoro varie città su tutto il territorio nazionale, tra cui Roma. La scadenza delle domande è fissata all’. Leggete l’avviso di selezione su https://lavoraconnoi.rai.it