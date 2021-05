A1, incidente tra Anagni e Ferentino: code in autostrada

Segnalate code in autostrada sulla Milano-Napoli. Nello specifico, il tratto tra Anagni e Ferentino è quello interessato, a causa di un incidente avvenuto poco fa. Il sinistro è avvenuto sulla tratta Roma-Napoli della A1 poco prima delle 14 di oggi, lunedì 24 maggio 2021.

Incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino oggi: traffico sulla A1

Sul posto, si stanno recando le forze dell’Ordine per i rilievi di rito. Infatti, la dinamica del sinistro non risulta essere ancora chiarificata. Inoltre, si gestirà l’emergenza viabilità che si sta creando in questi istanti.

Non giungono ancora notizie in merito eventuali feriti. Potrebbero dunque seguire aggiornamenti in merito alle suddette tematiche. Ricordiamo intanto che tra Anagni e Ferentino in questi istanti sono presenti code a causa di un incidente.