CRM per PMI: il segreto per aumentare vendite e competitività

La registrazione di ogni attività di clienti e lead, migliorando profilazione e rapporti con la clientela, in modo da ottimizzare il lavoro e mettere a punto strategie di vendita più efficaci. I CRM per PMI sono l’alleato irrinunciabile per il successo delle piccole e medie imprese in un mercato sempre più competitivo.

Si tratta di software che riuniscono e organizzano le informazioni relative a clienti acquisiti e potenziali. I dati raccolti provengono da diverse fonti, come messaggi di posta elettronica, note degli addetti commerciali, call center, eccetera.

Dallo storico degli acquisti alle e-mail, ogni scambio con l’azienda è tracciato e registrato, fornendo un profilo dettagliato di ogni contatto e semplificando il processo di identificazione delle buyer personas.

Il CRM è quindi la chiave per lo sviluppo di una strategia di marketing efficace, in grado di incrementare vendite e fatturato nel breve e lungo termine. Merito non solo dell’organizzazione e gestione dei dati da parte del software, ma anche della possibilità per tutti i dipendenti di accedere alle informazioni, attraverso il database condiviso.

Di conseguenza, ogni volta che un dipendente ha un contatto con un cliente o un lead, ha accesso ai dati relativi al soggetto. Basta un click sul pc per avere a portata di mano tutte le informazioni utili a concludere la vendita, attivare strategie di cross-selling e upselling, fornire assistenza, potenziare le strategie di marketing o svolgere qualsiasi altra attività che migliora la customer experience.

Le capacità del CRM per PMI crescono esponenzialmente quando si parla di software dotati di un motore per disegnare processi. È il caso di vtenext, che sfruttando un’interfaccia grafica intuitiva consente di gestire direttamente dal CRM ogni processo aziendale: dalle attività commerciali al contact center, passando per marketing automation e servizio resi.

Principale Master Partner di vtenext e attiva da oltre 20 anni, ITTweb è la software house che supporta aziende di ogni dimensione nell’ottimizzazione dei processi aziendali, mettendo a disposizione uno stack tecnologico all’avanguardia e adottando un approccio “win win”.

A differenza di molti competitor, ITTweb si propone come un consulente di business e non come un semplice fornitore di servizi. Segue ogni progetto passo dopo passo, tenendo sempre conto delle specifiche esigenze del cliente, ed effettua test di verifica prima del rilascio. Le aziende che si affidano alla sua professionalità beneficiano anche delle capacità di system integrator e del continuo processo di innovazione che costituiscono il valore aggiunto della software house.