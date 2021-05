Lazio, al via le prenotazioni per il vaccino J&J in farmacia: le info

Grande successo per il Open-Day di Astrazeneca che superano quota 2 milioni di somministrazioni. In arrivo, nel Lazio, ulteriori novità. Difatti, dal prossimo 1 giugno 2021 i cittadini potranno somministrarsi Johnson & Johnson nelle farmacie inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione.

Grande successo per i vaccini nel Lazio: J&J “sbarca” nelle farmacie

“Nel Lazio abbiamo superato ora 3 milioni di somministrazioni con oltre 2 milioni di prime dosi e circa un milione di vaccinazioni completate. Il 42,3% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Un traguardo importante che raggiungiamo nel giorno di apertura delle prenotazioni in farmacia. Le somministrazioni in farmacia partiranno dal 1 giugno con il vaccino monodose J&J” – queste le parole di Alessio D’Amato, il quale conferma il buon trend che sta avendo il Lazio.

Da giugno sarà possibile vaccinarsi con il vaccino monodose Johnson & Johnson (Janssen) anche nelle farmacie che, aderendo alla campagna vaccinale anti Covid-19, sono state inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione.

L’accesso alla vaccinazione in farmacia avverrà unicamente attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell’ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie.

Le prenotazioni partiranno lunedì 24 maggio mentre le somministrazioni inizieranno a partire da martedì 1 giugno.