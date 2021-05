Segnalate due persone disperse nel pomeriggio di oggi, domenica 23 maggio 2021, sulle montagne di Carpineto Romano. Sul posto stanno andando i SAF (Soccorso Alpino Forestale) e la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelanico e di Colleferro. L’operazione è dunque tutt’ora in corso.

Carpineto Romano, due persone disperse: ricerche in corso

Ancora non si hanno informazioni precise su quale sia la montagna dove le persone hanno avuto difficoltà e nemmeno informazioni sulla loro identità. Possibile che il clima non perfetto di oggi abbia influito. Probabile invece che si ricorra all’ausilio dell’elicottero, per semplificare le ricerche.

Il tramonto per oggi è infatti previsto intorno alle 20:30, dunque fra meno di un’ora. Con il buio sarà senz’altro più difficile trovarli e inoltre il freddo potrebbe non agevolare il loro rifugio notturno.

Potrebbero seguire aggiornamenti e contenuti multimediali a breve, se ci saranno novità sui dispersi a Carpineto Romano.

Foto di repertorio