“Qualunque siano le ragioni che spingano un essere umano a tale condizioni di vita, gli animali non ne hanno colpa e non dovrebbero mai pagare un prezzo simile. In tanti servizi svolti non c’era mai capitato di vedere un cane tanto felice di essere portato via” – spiegano le guardie.

Adesso la piccola si trova nel Canile di Muratella, dove verrà sottoposta a visite veterinarie prima di essere dichiarata adottabile. “Ringraziamo di cuore la Polizia di Stato e chi non ha voltato le spalle e ha segnalato” – concludono.