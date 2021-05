Nella mattinata di ieri, al Piglio, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per estorsione un 58enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio, la persona e violazione della legge stupefacenti.

Ecco cosa è successo

L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. presso la citata Stazione Carabinieri, recatosi per l’ennesima volta presso gli uffici dei servizi sociali del comune di Piglio, mediante ripetute minacce costringeva due assistenti sociali a farsi consegnare 50 euro, quale somma dovuta in quanto, a suo dire, disoccupato.

Le due persone dapprima cedevano all’uomo la somma di denaro, e successivamente si recavano presso il Comando Arma ove sporgevano formale denuncia.