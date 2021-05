Don Bosco, lite furiosa in strada: due uomini si minacciano con i coltelli

Nella mattinata di ieri gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un 29enne romano per evasione dalla detenzione domiciliare.

Ecco tutti i dettagli

Verso le 11.45, i poliziotti sono stati inviati presso via Cesare Vivante incrocio via Carlo Calisse per una segnalazione di due uomini in lite armati di coltello. Sul posto hanno trovato D.P.A. in forte stato di alterazione che alla loro vista si è subito scagliato verbalmente, proferendo insulti e minacce.

Dagli accertamenti effettuati l’uomo risultava essere sottoposto alla detenzione con controllo elettronico presso il proprio domicilio, pertanto, è stato dichiarato in arresto per il reato di evasione in attesa del processo di convalida.