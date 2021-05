Frosinone, scontro tra due auto: morto un 53enne. Feriti due bambini

Incidente tra due auto a Frosinone, vicino al Casale. Morto un uomo di 53 anni, restano feriti anche due bambini.

Incidente mortale a Frosinone: ecco cosa è successo

Due macchine hanno avuto un brutto incidente. È avvenuto ieri, sabato 22 maggio 2021, a Frosinone, in via Armando Fabi. Da quello che emerge dalle prime informazioni, per circostanze ancora da chiarire due auto si sono scontrate. Uno dei conducenti, un uomo di 53 anni, è morto sul colpo.

Feriti anche il conducente e i passeggeri dell’altro veicolo. Tra questi anche due bambini piccoli che sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Bambin Gesù e la loro prognosi, al momento, resta riservata.

Sul posto i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.