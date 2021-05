Alle ore 15:50 di oggi, 22 maggio 2021, la Squadra VVF 8A del distaccamento di Monte Mario è intervenuta in Viale dei Monfortani incrocio Via Trionfale, per due vetture finite fuori strada.

Ecco cosa è successo

Nel sinistro, è stata coivolta una pattuglia della Polizia, impegnata nell’inseguimento di un’autovettura.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente della vettura inseguita rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I pompieri hanno proceduto con il gruppo da taglio per liberare l’individuo e assicurarlo alle cure del 118.

Sul posto polizia, 118 e italgas per il controllo di una colonnina investita dall’urto.