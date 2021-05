Tanta paura a Roma, in via Tiburtina, dove un albero è crollato e ha colpito alcune macchine e ferito alcune persone, tra cui un padre e un figlio di 10 anni.

Tanta paura in zona Tiburtina: feriti padre e figlio

Il tutto è successo intorno alle ore 19:00 di ieri, venerdì 20 maggio 2021. Su via Tiburtina, all’altezza del civico 76, un albero di grosse dimensioni è crollato e ha danneggiato alcune auto. Non solo, difatti, proprio in quel momento, padre e figlio si trovavano a passeggiare lungo la via a bordo di due monopattini e, accidentalmente, sono stati presi dall’albero.

Entrambi, in maniera tempestiva, sono stati trasportati presso l’ospedale Umberto 1 di Roma. Fortunatamente non sembra abbiano riportato ferite gravi.