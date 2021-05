K.M., cittadino tedesco di 38 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato Appio Nuovo.

I fatti

L’uomo, dopo essere entrato all’interno di un supermercato in via Appia Nuova, prelevava dagli scaffali alcuni generi alimentari pari ad un valore di circa 80 euro, dirigendosi poi verso le casse. Dopo averle oltrepassate, cercava di allontanarsi in tutta fretta. Quando l’addetto alla vigilanza ha cercato di fermarlo, lo straniero prima ha gettato a terra la merce rubata e poi l’ha spintonato iniziando a danneggiare diversi oggetti poggiati sul bancone dell’assistenza clienti.

Bloccato dai poliziotti è stato accompagnato negli uffici del VII Distretto San Giovanni dove, dopo una serie di accertamenti, è risultato che l’uomo era stato già denunciato il 17 maggio scorso per furto e il giorno 18 maggio come verificato dalle telecamere di videosorveglianza, aveva commesso analogo furto nello stesso supermercato reato riuscendo però a fuggire.