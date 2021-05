Colto in flagranza durante il furto di gasolio su un veicolo parcheggiato in via Casilina, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti che si trovano a transitare in quella località.

L’arresto

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti un Fiorino parcheggiato a fianco di un camion ed una persona tra i due mezzi, con un tubo ed una tanica tra le mani.

L’uomo, identificato per P.D., italiano di 37 anni, quando ha notato la volante, si è immediatamente seduto a bordo del Fiorino con in mano la tanica tentando di dileguarsi su via Casilina direzione Roma Centro. Bloccato dagli agenti, è stato arrestato per furto aggravato e possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Nell’auto infatti, oltre alla tanica contenente 10 litri di gasolio ed un tubo in plastica di circa 2 metri, i poliziotti hanno rinvenuto un giravite probabilmente utilizzato per forzare ed aprire il tappo del serbatoio del veicolo, un cacciavite, un punteruolo, una pinza ed un pappagallo.

L’arrestato è stato accompagnato negli uffici del VI Distretto Casilino dove, dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso aveva a carico un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Roma la quale disponeva l’applicazione della custodia in carcere. Il 37enne è stato anche sanzionato in merito alla violazione sulla normativa anti Covid.

Foto di repertorio