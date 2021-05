Contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nel quartiere Tor Bella Monaca da parte degli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso. Via dell’Archeologia e via San Biagio Platani sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori.

Le indagini

Nel corso di un controllo accurato di uno stabile di via dell’Archeologia, in un vano ascensore, il cane Whoom ha fiutato alcune buste al cui interno sono stati rinvenuti 800 gr. di cocaina.

In via San Biagio Platani invece, i poliziotti hanno intercettato due scambi, involucro banconote effettuati da una donna, con due distinte persone rispettivamente a bordo di una vettura e di uno scooter. Sottoposta a controllo, la 53enne è stata trovata in possesso di 40 euro in contanti e 2,50 gr. di cocaina occultati in una mascherina chirurgica.

Alla base del cespuglio, luogo utilizzato dalla pusher per nascondere la sostanza stupefacente, sono stati trovati 13 gr. di cocaina, suddivisi in dosi confezionate allo stesso modo di quelle trovate indosso alla donna.

M.S., con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.