In attesa dell’inizio del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, è già arrivata una condanna per i fratelli Bianchi.

I fratelli Bianchi condannati a oltre 5 anni di carcere

Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di Artena accusati di omicidio volontario per la morte di Willy, sono stati condannati dal Tribunale di Velletri per i reati di spaccio ed estorsione, per diversi episodi di violenza.

I due dovranno scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati sopra descritti.

