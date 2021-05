Sulla strada statale 148 “Pontina” la carreggiata in direzione Roma è provvisoriamente chiusa al km 40,500, nel comune di Aprilia (LT) a causa di un incidente. Il traffico è deviato su via Apriliana con indicazioni sul posto.

Incidente sulla Pontina, vicino Aprilia: ferite due persone

Incidente sulla Pontina oggi 19 maggio 2021. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.