Frosinone. Sfonda la porta di casa e malmena la moglie: arrestato

Questa mattina, 19 maggio 2021, personale del N.O.R. – Sez. Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Frosinone nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a prevenire la commissione dei reati in genere, ha tratto in arresto un soggetto residente nel frusinate (in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e gravato da analoghe vicende penali).

La vicenda

L’uomo è stato colto nella flagranza dei reati di “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violazione di domicilio, violazione di provvedimento di allontanamento e del divieto di avvicinamento e violenza privata”, commessi ai danni della moglie.

Nello specifico, i militari operanti, a seguito di chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso l’abitazione della coniuge 44enne dove il predetto, dopo essersi scagliato con calci e pugni sul portone d’ingresso dell’abitazione stessa, vi si è introdotto aggredendola verbalmente e fisicamente, oltre che percuotendola.

L’uomo è stato prontamente bloccato dai militari operanti che, contestualmente, lo hanno dichiarato in arresto. La donna, visitata dai sanitari, è stata giudicata guaribile in giorni 5 s.c. mentre l’arrestato, ad espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.

