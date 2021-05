The Space Cinema assume personale part-time: ecco come inviare il Cv

Come viene riportato da Circuito Lavoro, The Space Cinema è alla ricerca di personale da inserire in organico. Ecco tutte le informazioni.

The Space Cinema assume nuovo personale

The Space Cinema assume dunque nuovo personale da inserire all’interno dei 36 cinema che vanta su tutto il territorio. L’impiego, per tutte le posizioni aperte previste, sarà part time, in orari serali (per la maggior parte) e nei giorni festivi. The Space Cinema cerca per i propri cinema giovani dinamici, pronti a lavorare come addetti multiplex in un ambiente stimolante e dinamico. Non servono particolari esperienze in questo settore, quello che si richiede e voglia di mettersi in gioco e di imparare in un settore difficile come quello del cinema.

Come candidarsi

Se siete interessati a questa offerta di lavoro targata The Space Cinema, ecco cosa fare. Visitate la pagina ufficiale del circuito che abbraccia 36 cinema in tutta Italia nella sezione dedicata agli annunci di lavoro. Scegliete il cinema in cui vorreste lavorare e compilate il form on line inserendo le informazioni e i dati personali che vi saranno richiesti. Dovrete anche allegare il curriculum specificando eventuali esperienze pregresse. The Space Cinema ricontatterà coloro che riterrà più meritevoli per un primo colloquio conoscitivo.