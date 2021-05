Probabilmente aveva un urgente bisogno di quel caricabatteria tanto da sfondare il finestrino di una Fiat Panda per rubarlo, in via dell’Acqua Bullicante, la scorsa notte.

La vicenda e l’arresto

L’allarme dei cittadini del quartiere è arrivato alla Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, che hanno raccolto la segnalazione di danneggiamento dell’auto.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno rintracciato e arrestato un ragazzo di 26 anni. Recuperata la refurtiva, restituita poi al legittimo proprietario, nonchè lo strumento utilizzato per spaccare il finestrino.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio