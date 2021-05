Fiuggi, denunciato un 27enne di Anagni per violenza privata e minaccia nei confronti di una donna

Nella giornata di ieri, 17 maggio 2021, il personale del Commissariato di P.S. di Fiuggi ha denunciato un uomo per violenza privata e minaccia.

Ecco cosa è successo

A Fiuggi, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno indagato per violenza privata e minaccia un 27enne di Anagni, in seguito a querela presentata dalla vittima. Come accertato dagli investigatori, la situazione è precipitata quando la donna non ha mostrato alcun interesse agli apprezzamenti fatti dall’uomo.

Da qui il 27enne ha iniziato ad assumere un comportamento ostile, messo in atto con messaggi vocali dal tono inequivocabilmente minatorio e con condotte di guida pericolose, quando la incrociava per strada, tali da costringere la vittima a manovre d’emergenza mentre si trovava a bordo della propria auto.

