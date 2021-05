Valmontone. Piantati diversi alberi dalle scuole per la Giornata della Terra

Si sono concluse questa settimana, dato il maltempo, le piantumazioni di alberi nei giardini delle scuole di Valmontone in occasione della Giornata della Terra che si è celebrata lo scorso 22 aprile, in tutto il mondo.

I dettagli dell’iniziativa

Il primo evento realizzato dai bambini dell’infanzia dei due Istituti Comprensivi: Cardinale Oreste Giorgi e Madre Teresa di Calcutta. Evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale: presenti durante le piantumazioni l’assessore con delega all’Ambiente Eleonora Zianna e la Consigliera comunale con delega alla Pubblica Istruzione Laura Mujic.

«Siamo lieti di contribuire nel nostro piccolo alla diffusione tra le nuove generazioni di buone pratiche ambientali – ha affermato Mujic – piantare alberi, infatti, è un gesto di amore verso questo nostro pianeta che ogni giorni vede purtroppo scomparire terra vergine e campagna per effetto della cementificazione selvaggia.

È bello – ha aggiunto – vedere l’interesse e la passione con la quale studenti e insegnanti hanno partecipato alle attività durante l’anno, ‘sporcandosi’ le mani con gioia come è accaduto oggi. Il nostro obiettivo è trasmettere ai giovani la centralità del territorio come luogo di identità e di appartenenza, educandoli a uno sviluppo sostenibile. Ringrazio le insegnanti e tutti i bambini per la realizzazione del progetto; ringrazio la ditta M.T.R. Appalti nella persona Matteo Matrigiani che ha donato gli alberi per la realizzazione dell’evento».