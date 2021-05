Momenti di tensione ad Albano Laziale a causa della caduta di calcinacci dal palazzo della Asl RM 6. Per fortuna, non ci sono state conseguenze e nessuna persona sembra sia rimasta ferita, così come nessuna auto e/o cose abbiano subìto danni.

Albano Laziale, caduta calcinacci dal palazzo della Asl RM 6

La situazione è stata prontamente gestita dalla Polizia Locale, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, coordinandosi anche con l’Assessore Maurizio Sementilli.

I lavori di riparazione sono stati già programmati e partiranno proprio nella giornata di oggi. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto del post della Polizia Locale Albano e Castel Gandolfo su Facebook