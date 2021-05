Prosegue la saga del Codacons contro i Ferragnez. Stavolta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è un episodio avvenuto a Roma. Dopo tante schermaglie via web, c’è stato il tanto atteso e imprevisto incontro-scontro in via del Corso. Di seguito, il racconto del presidente del Codacons diramato a mezzo stampa, in attesa poi della versione di Chiara Ferragni:

ROMA: IL PRESIDENTE CODACONS INCONTRA CHIARA FERRAGNI SENZA MASCHERINA MA NON CHIAMA LA POLIZIA

“Un curioso episodio lo scorso venerdì mattina: il presidente del Codacons Carlo Rienzi attorno a mezzogiorno ha incontrato Chiara Ferragni senza mascherina dentro al punto vendita di Miu Miu in zona via del Corso a Roma ma, dopo uno sguardo di rimprovero, l’ha lasciata uscire indisturbata assieme ai suoi 3 accompagnatori.

Ora il CODACONS si aspetta che la nota influencer, per riconoscenza di tanta generosità, faccia un appello sui social ai giovani a non abbassare la guardia e rispettare le misure di prevenzione in vigore per non rischiare la tragedia di una terza ondata di Covid”.