In queste ore sta facendo il giro del web un annuncio per cercare di ritrovare Camilla Bognoli, una ragazza di 22 anni che, da ieri, è scomparsa da Peschiera del Garda, comune in provincia di Verona.

Ecco l’appello scritto su Facebook

“Scomparsa – si legge su Facebook -. Ragazza scomparsa da Peschiera del Garda non è più rientrata a casa da ieri pomeriggio. Aiutaci e trovare Camilla Bognoli, 22 anni”.

A scriverlo è direttamente la famiglia di Camilla che è scomparsa da ieri da Peschiera del Garda e ancora non è tornata a casa. Indossa una maglietta bianca a maniche lunghe di Tommy Hilfigher, un maglioncino bianco e dei pantaloni neri con due righe laterali, una rossa e una bianca. Ai piedi la ventiduenne aveva delle scarpe da ginnastica bianche.