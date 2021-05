Non si è fermato allo stop e ha urtato una pattuglia della Sezione Volanti, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio.

La vicenda

E’ successo ieri mattina in via Galeazzo Alessi. C.T., 23enne romano, con precedenti di polizia per stupefacenti e guida sotto l’effetto di alcool, sceso dalla vettura, ha provato a scappare e ha aggredito i poliziotti una volta che questi lo hanno intercettato e bloccato.

Il 23enne, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.