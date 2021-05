I Carabinieri della Stazione di Arce hanno deferito in stato di libertà per il reato di attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata un 47enne del luogo incensurato.

Arce, sequestrata un’officina meccanica

I militari operanti, unitamente a quelli della Stazione Carabinieri Forestale di Cassino, intervenuti in Arce, presso un’officina meccanica gestita dal 47enne, hanno individuato una gestione illecita di rifiuti di tipo pericolosi e stoccaggio degli stessi.

I rifiuti sono stati rinvenuti accantonati in un’area non idonea e la mancanza dei titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue industriali e dell’impianto di convogliamento delle acque meteoriche.

L’attività commerciale è stata sottoposta a sequestro.

Foto di repertorio